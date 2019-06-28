ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل| بعد قليل.. انطلاق قمة الـ20 في مدينة أوساكا اليابانية بحضور السيسي (بث مباشر)

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:48 ص
عاجل| بعد قليل.. انطلاق قمة الـ20 في مدينة أوساكا اليابانية بحضور السيسي (بث مباشر)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تنطلق بعد قليل، قمة اـ20 في مدينة أوساكا اليابانية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 37 دولة ومنظمة.



وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر انعقاد قمة العشرين بمدينة أوساكا في اليابان، للمشاركة في فعاليات القمة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان، أمس، للمشاركة في فعاليات قمة العشرين، المنعقدة في مدينة أوساكا الياباينة، بمشاركة قادة دول العالم.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيركز خلال الزيارة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية.

وأوضح راضي، أن الرئيس سيؤكد خلال الزيارة أهمية تقديم المساندة الفعالة لدعم الدول النامية في تحقيق التنمية، مؤكدا أن برنامج الزيارة يتضمن عقد قمة مع رئيس وزراء اليابان.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
-
x
16:30
-
مالي
المغرب
-
x
19:00
-
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
انتهت
0
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين