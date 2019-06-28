ضربات الترجيح تقود البرازيل لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب باراجواي
الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:49 ص
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نجح منتخب البرازيل في تحقيق الفوز على منتخب باراجواي، بنتيجة 4-3 عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وذلك بعد التعادل السلبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.
وسيطر لاعبو المنتخب البرازيلي على معظم أحداث المباراة، وأضاعوا الكثير من الفرص خاصة بعد طرد لاعب من منتخب باراجواي في بداية الشوط الثاني من اللقاء.
وينتظر السيليساو في الدور النصف النهائي الفائز من مباراة منتخب الأرجنتين مع منتخب فنزويلا، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة أيضاً في دور الربع نهائي.
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