ضربات الترجيح تقود البرازيل لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب باراجواي

نجح منتخب البرازيل في تحقيق الفوز على منتخب باراجواي، بنتيجة 4-3 عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وذلك بعد التعادل السلبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.





وسيطر لاعبو المنتخب البرازيلي على معظم أحداث المباراة، وأضاعوا الكثير من الفرص خاصة بعد طرد لاعب من منتخب باراجواي في بداية الشوط الثاني من اللقاء.



