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بوتين: أي محاولة لتدمير منظمة التجارة العالمية غير مقبولة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:33 ص
بوتين: أي محاولة لتدمير منظمة التجارة العالمية غير مقبولة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن أى محاولة لتدمير منظمة التجارة العالمية غير مقبولة.

وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" على أنه من المهم القضاء على بؤر التوتر المتبقية فى سوريا واستعادة الاقتصاد وعودة اللاجئين.

هذا وقد وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى أوساكا اليابانية، اليوم، الجمعة، للمشاركة فى قمة العشرين، والتى ستعقد على مدار يومى الجمعة والسبت، لبحث التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمي، وقضايا دولية ساخنة.

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