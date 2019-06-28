هاني سلامة: السينما حبي الأول.. وهذا سبب تفضيلي للدراما حالياً





أكد الفنان هاني سلامة أنه لم يبتعد عن السينما، فهي الحب الأول في قلبه وهي بداياته وشهرته.





وأضاف في تصريحات صحفية: "حبي للتمثيل جاء من خلال السينما، لكن لا بد من عودة قوية تليق بسنوات الغياب لكني لم أجد عملا قويا يعيدني بالشكل الذي يناسبني ويناسب جمهوري،،، حقيقةً أنا اشتقت للسينما وأعد الجمهور بالعودة قريبًا".





وتابع: "لا أنكر أنني لفترة طويلة كنت أركز على السينما وكنت أخشى التليفزيون لأنه كان هناك فارق تقنيات كبير بين الاثنين، كما كنت مشغولا دائما بالأعمال السينمائية التي لم تكن تسمح بوجود شريك لها".





وأضح أنه حدثت طفرة في السنوات الأخيرة جعلت الدراما متقدمةً جدا ومغرية لأي فنان من حيث التقدم في الموضوعات والتصوير والتقنيات، ولهذا تحمس وعاد للدراما بكل حب.



