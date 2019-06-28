ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هاني سلامة: السينما حبي الأول.. وهذا سبب تفضيلي للدراما حالياً

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:23 ص
هاني سلامة: السينما حبي الأول.. وهذا سبب تفضيلي للدراما حالياً
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

أكد  الفنان هاني سلامة أنه لم يبتعد عن السينما، فهي الحب الأول في قلبه وهي بداياته وشهرته.

وأضاف في تصريحات صحفية: "حبي للتمثيل جاء من خلال السينما، لكن لا بد من عودة قوية تليق بسنوات الغياب لكني لم أجد عملا قويا يعيدني بالشكل الذي يناسبني ويناسب جمهوري،،، حقيقةً أنا اشتقت للسينما وأعد الجمهور بالعودة قريبًا". 

وتابع: "لا أنكر أنني لفترة طويلة كنت أركز على السينما وكنت أخشى التليفزيون لأنه كان هناك فارق تقنيات كبير بين الاثنين، كما كنت مشغولا دائما بالأعمال السينمائية التي لم تكن تسمح بوجود شريك لها".

وأضح أنه حدثت طفرة في السنوات الأخيرة جعلت الدراما متقدمةً جدا ومغرية لأي فنان من حيث التقدم في الموضوعات والتصوير والتقنيات، ولهذا تحمس وعاد للدراما بكل حب.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
-
x
16:30
-
مالي
المغرب
-
x
19:00
-
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
انتهت
0
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين