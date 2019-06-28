"إحنا إفريقيا" لعبد الفتاح الجريني تحقق تواصل حصد مشاهدات يوتيوب (فيديو)





طرح الفنان عبدالفتاح الجريني، أغنية جديدة بعنوان "إحنا إفريقيا"، وذلك بمناسبة انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقامة بمصر.





الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، والحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدي، إخرج أحمد حمدين، وحققت منذ طرحها حتى الآن أكثر من 5,711 مشاهدة.





واحتفى عدد كبير من الجمهور بالأغنية التي وصفوها بأنها رائعة وتمثل نقلة في مشوار الجريني الفني.



