ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"إحنا إفريقيا" لعبد الفتاح الجريني تحقق تواصل حصد مشاهدات يوتيوب (فيديو)

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:49 ص
إحنا إفريقيا لعبد الفتاح الجريني تحقق تواصل حصد مشاهدات يوتيوب (فيديو)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

طرح الفنان عبدالفتاح الجريني، أغنية جديدة بعنوان "إحنا إفريقيا"، وذلك بمناسبة انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقامة بمصر.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، والحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدي، إخرج أحمد حمدين، وحققت منذ طرحها حتى الآن أكثر من 5,711 مشاهدة. 

واحتفى عدد كبير من الجمهور بالأغنية التي وصفوها بأنها رائعة وتمثل نقلة في مشوار الجريني الفني.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
-
x
16:30
-
مالي
المغرب
-
x
19:00
-
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين