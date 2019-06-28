4 نجوم مرشحين لتدعيم خط وسط ريال مدريد
الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:11 ص
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
كرت تقارير اعلامية اسبانية أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع لاعب خط الوسط، بعد حسم 5 صفقات، مشيرة إلى أن النادي يستهدف الآن إغلاق صفقة لاعب خط وسط لكن هذه الصفقة تعتمد في المقام الأول على اللاعبين المغادرين هذا الصيف.
وأشارت إذاعة "كادينا كوبي" الاسبانية أن ريال مدريد لديه خطة واضحة للتعاقد مع لاعب خط وسط، ومن المؤكد أنّ النادي سيوقع مع لاعب واحد في هذا المركز لكنه ينتظر خروج لاعبين الآن.
وكشفت الاذاعة الاسبانية أن هناك أسماء كثيرة مرشحة لتدعيم خط وسط الريال، لكن الأبرز حالياً أربعة أسماء وهم: الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، أو الدانماركي كريستيان إريكسين جوهرة توتنهام الإنجليزي، أو الفرنسي تانجاي ندومبيلي لاعب ليون الفرنسي أو الهولندي فان دي بيك الذي برز هذا الموسم مع أياكس أمستردام.
وأضافت أن زين الدين زيدان يفضل التعاقد مع بول بوجبا، ولكن هناك عدة مشكلات تقف أمام رغبته، أولها أن مانشستر يونايتد لا يريد بيع اللاعب، كذلك المقابل الكبير الذي سيطلبه النادي الإنجليزي للتفريط في لاعبه، فضلاً عن الراتب الكبير المنتظر للنجم الفرنسي.
وحسم ريال مدريد، حتى الأن خمس صفقات بالتعاقد مع اللاعبين: البلجيكي إيدين هازارد، والصربي لوكا يوفيتش والبرتغالي إيدير ميليتاو، والبرازيلي رودريجو جويس والفرنسي فيرلاند ميندي.
وأشارت إذاعة "كادينا كوبي" الاسبانية أن ريال مدريد لديه خطة واضحة للتعاقد مع لاعب خط وسط، ومن المؤكد أنّ النادي سيوقع مع لاعب واحد في هذا المركز لكنه ينتظر خروج لاعبين الآن.
وكشفت الاذاعة الاسبانية أن هناك أسماء كثيرة مرشحة لتدعيم خط وسط الريال، لكن الأبرز حالياً أربعة أسماء وهم: الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، أو الدانماركي كريستيان إريكسين جوهرة توتنهام الإنجليزي، أو الفرنسي تانجاي ندومبيلي لاعب ليون الفرنسي أو الهولندي فان دي بيك الذي برز هذا الموسم مع أياكس أمستردام.
وأضافت أن زين الدين زيدان يفضل التعاقد مع بول بوجبا، ولكن هناك عدة مشكلات تقف أمام رغبته، أولها أن مانشستر يونايتد لا يريد بيع اللاعب، كذلك المقابل الكبير الذي سيطلبه النادي الإنجليزي للتفريط في لاعبه، فضلاً عن الراتب الكبير المنتظر للنجم الفرنسي.
وحسم ريال مدريد، حتى الأن خمس صفقات بالتعاقد مع اللاعبين: البلجيكي إيدين هازارد، والصربي لوكا يوفيتش والبرتغالي إيدير ميليتاو، والبرازيلي رودريجو جويس والفرنسي فيرلاند ميندي.
Advertisements