4 نجوم مرشحين لتدعيم خط وسط ريال مدريد

كرت تقارير اعلامية اسبانية أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع لاعب خط الوسط، بعد حسم 5 صفقات، مشيرة إلى أن النادي يستهدف الآن إغلاق صفقة لاعب خط وسط لكن هذه الصفقة تعتمد في المقام الأول على اللاعبين المغادرين هذا الصيف.





وأشارت إذاعة "كادينا كوبي" الا سبانية أن ريال مدريد لديه خطة واضحة للتعاقد مع لاعب خط وسط، ومن المؤكد أنّ النادي سيوقع مع لاعب واحد في هذا المركز لكنه ينتظر خروج لاعبين الآن.





وكشفت الاذاعة الاسبانية أن هناك أسماء كثيرة مرشحة لتدعيم خط وسط الريال، لكن الأبرز حالياً أربعة أسماء وهم: الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، أو الدانماركي كريستيان إريكسين جوهرة توتنهام الإنجليزي، أو الفرنسي تانجاي ندومبيلي لاعب ليون الفرنسي أو الهولندي فان دي بيك الذي برز هذا الموسم مع أياكس أمستردام.





وأضافت أن زين الدين زيدان يفضل التعاقد مع بول بوجبا، ولكن هناك عدة مشكلات تقف أمام رغبته، أولها أن مانشستر يونايتد لا يريد بيع اللاعب، كذلك المقابل الكبير الذي سيطلبه النادي الإنجليزي للتفريط في لاعبه، فضلاً عن الراتب الكبير المنتظر للنجم الفرنسي.