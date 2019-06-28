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محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشهيد علي أحمد السيد (صور)

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:09 ص
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشهيد علي أحمد السيد (صور)
صلاة الجنازة على الشهيد
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الفجر | محافظات
 
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أدى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، فجر اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد المجند علي أحمد السيد، ابن مركز المراغة، والذي استشهد خلال العملية الارهابية الأخيرة بشمال سيناء، بمسقط رأسه بقرية الجزازرة مركز المراغة، يرافقه اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وقدم المحافظ خالص العزاء والمواساه لأسرة الشهيد البطل ابن سوهاج، مشيدًا بدور رجال القوات المسلحة والشرطة في حربها ضد الإرهاب، مؤكداً على وقوف الشعب المصري خلف قواتنا المسلحة وشرطتنا وقيادتنا السياسية صفاً واحداً لدحر الارهاب وتجفيف منابعه.

وقال المحافظ: "تحية لشهدائنا الأبرار أبطالاً أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشهيد علي أحمد السيد (صور)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشهيد علي أحمد السيد (صور)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشهيد علي أحمد السيد (صور)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشهيد علي أحمد السيد (صور)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشهيد علي أحمد السيد (صور)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشهيد علي أحمد السيد (صور)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشهيد علي أحمد السيد (صور)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشهيد علي أحمد السيد (صور)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشهيد علي أحمد السيد (صور)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشهيد علي أحمد السيد (صور)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشهيد علي أحمد السيد (صور)
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