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أحمد حسن كوكا يدخل حسابات أجيري لقيادة هجوم مصر أمام أوغندا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:07 ص
أحمد حسن كوكا يدخل حسابات أجيري لقيادة هجوم مصر أمام أوغندا
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محمد جمال
 
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دخل مهاجم أولمبياكوس اليونانى ومنتخب مصر "أحمد حسن كوكا" حسابات الجهاز الفنى بقيادة المكسيكى خافير أجيري، لقيادة هجوم الفراعنة خلال مواجهة منتخب أوغندا والمقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية على ستاد القاهرة الدولى.


وجاء ذلك لإعطاء فرصة للاعب أن يشارك بشكل أساسي بعدما شارك فقط فى الشوط الثانى لمباراة الكونغو الديمقراطية والتى فاز بها الفراعنة بهدفين.


وشارك مروان محسن لاعب الأهلى أساسياً خلال مواجهتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية.
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