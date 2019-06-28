مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقاما قياسية

جمع البث الحي لمسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الـ16 في موسكو على قناة الإنترنت ch16.medici.tv نحو 10 ملايين مستمع، متفوقا عما كان عليه منذ 4 أعوام عندما أقيمت المسابقة الـ15.





وقد سجل العدد الأكبر من المستمعين في روسيا والولايات المتحدة واليابان. وعلاوة على ذلك هناك مستمعون من عشاق الموسيقى يمثلون 176 بلدا ويتابعون هم أيضا المسابقات الدولية الموسيقية.