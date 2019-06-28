مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقاما قياسية
الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:47 ص
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جمع البث الحي لمسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الـ16 في موسكو على قناة الإنترنت ch16.medici.tv نحو 10 ملايين مستمع، متفوقا عما كان عليه منذ 4 أعوام عندما أقيمت المسابقة الـ15.
وقد سجل العدد الأكبر من المستمعين في روسيا والولايات المتحدة واليابان. وعلاوة على ذلك هناك مستمعون من عشاق الموسيقى يمثلون 176 بلدا ويتابعون هم أيضا المسابقات الدولية الموسيقية.
وأفاد المكتب الصحفي للمسابقة بأن عازفي البيانو يثيرون أكبر اهتمام بين عشاق الموسيقى. وعلى سبيل المثال فإن 4.7 مليون شخص استمعوا لمسابقات الدوريْن ربع النهائي ونصف النهائي، بمن فيهم 1.4 مليون شخص استمتعوا بالمسابقة الموسيقية بنظام أونلاين و3.3 مليون شخص أصغوا إليها عبر التسجيل.
أما عازفو الكمان فجمعوا حوالي 1.5 مليون مشاهدة خلال 5 أيام المسابقة.
يذكر أن مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تقام في الفترة ما بين 17 و28 يونيو الجاري في موسكو وبطرسبورغ. وقد بدأ في 25 يونيو الدور النهائي في البيانو والكمان والفيولونسيل.
أما الدور النهائي في الآلات الموسيقية الخشبية والنحاسية والغناء الأوبرالي فينطلق في 27 يونيو.
ويتم إعلان أسماء الفائزين في كل التخصصات يوم 27 يونيو في موسكو.
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