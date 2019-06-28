انطلاق مؤتمر القاهرة الأول لعلوم الإعاقة والتأهيل

تشهد القاهرة انطلاق مؤتمر علوم الإعاقة والتأهيل تحت شعار "معا نستطيع" والذي تنظمة اللجنة العليا لشئون الإعاقة بمنظمة unarts الدولية برئاسة رضا عبد العزيز، مؤسس ورئيس المؤتمر، بالتزامن مع احتفال المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو.





وقال رضا عبد العزيز، إن المؤتمر يأتي متسقا مع أهداف رؤية مصر السعودية 2030، مؤكدًا أن مؤتمر القاهرة يعد أهم وأكبر ملتقى لخبراء علوم الإعاقة والتأهيل والخدمات الإنسانية بمصر والسعودية، يهدف إلى فتح آفاق للتعارف والتعاون وتبادل الخبرات والتعرف على الجديد ومستحدثات البرامج والتقنيات العالمية في علوم الإعاقة والتأهيل وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بفكر جديد يواكب التطور العالمي.

وتأتي المملكة العربية السعودية ضيف شرف المؤتمر في إطار تفعيل التعاون والعمل العربي المشترك وإبرز المشاركين منها بالمؤتمر صاحبة السمو الملكى الأميرة دانيا بنت عبد الله ال سعود احد اهم المتخصصين والمجددين فى الخدمات الانسانية لذوى الاعاقة بالسعودية والخليج العربي.





وتضم اللجنة العلمية للمؤتمر قامات ورواد علوم الاعاقة والتأهيل ، رئيس اللجنة العلمية هو البروفيسور الدكتور عادل عبد الله مؤسس وعميد كلية علوم الاعاقة بجامعة الزقازيق الاولى من نوعها بالشرق الاوسط وافريقيا والبروفيسور الدكتوره ايمان كاشف وكيل كلية علوم الاعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق والاعلامية الدكتورة هالة محفوظ اول مذيعة واول خبير للغة الاشارة بالتلفزيون المصرى والبروفيسور ياسر حموده رئيس قسم صعوبات التعلم بجامعة عين شمس ودكتور محسن النجار خبير التربية الخاصة بجامعة 6 اكتوبر وجامعة مصر الدولية للعلوم والتكنولوجيا.



