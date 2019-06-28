لايف HD مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر يلا شوت الآن KORA LIVE رابط مباراة البرازيل جودة متعددة

رابط yalla kora أونلاين مشاهدة مباراة البرازيل ضد باراجواي الأسطورة لايف Ostora Live جودة عالية إتش دي HD

بث مباشر مباراة البرازيل ضد باراجواي والتي تجمع المنتخبان فجر اليوم على ملعب إستاد جريميو أرينا لحساب مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها أراضي السامبا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 7 يوليو المقبل.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على روابط البث المباشر الخاصة باللقاء والتي تمكن المتابعين من مشاهدة اللقاء بجودة عالية ودقة إتش دي مع ضمان عدم ذهاب الإشارة في أي وقت للإستمتاع بتجربة فريدة من نوعها.

ويدخل المنتخب البرازيلي المباراة بالتشكيل الآتي :-

• حراسة المرمى: أليسون

• الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش

• الوسط: آلان – أرثرميلو - فيليب كوتينيو

• الهجوم:إيفرتون سواريس - جابرييل خيسوس- روبيرتو فيرمينو

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة والنصف فجراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية عشر والنصف منتصف الليل بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +gmt.

ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة المباراة عبر روابط الاسطورة لايف Ostora Live والتي ستنقل المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى كورة أون لاين Kora Online مع كورة ستار Kora Star كورة لايف Kora Live.

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