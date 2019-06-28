باريس سان جيرمان يستغل رغبة برشلونة في ضم نيمار
الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:39 ص
أحمد عصام
Advertisements
Advertisements
يريد نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.
وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "لو باريزيان"، إن باريس سان جيرمان ليس لديه مانع في التخلي عن نيمار، ولكن دخول عثمان ديمبلي لاعب البارسا في الصفقة.
ولكن مسئولي البارسا لا يرغبون في دخول ديمبلي بصفقة نيمار، أو التفكير في بيع اللاعب من الأساس هذا الصيف، وسوف يعرضوا 100 مليون يورو، بالإضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينهو.
يذكر أن برشلونة قد أعلن عدم وجود نية للإستغناء عن عثمان ديمبلي في الفترة الحالية.
وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "لو باريزيان"، إن باريس سان جيرمان ليس لديه مانع في التخلي عن نيمار، ولكن دخول عثمان ديمبلي لاعب البارسا في الصفقة.
ولكن مسئولي البارسا لا يرغبون في دخول ديمبلي بصفقة نيمار، أو التفكير في بيع اللاعب من الأساس هذا الصيف، وسوف يعرضوا 100 مليون يورو، بالإضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينهو.
يذكر أن برشلونة قد أعلن عدم وجود نية للإستغناء عن عثمان ديمبلي في الفترة الحالية.
Advertisements