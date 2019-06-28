مفاجأة.. ديانا كرازون تعلن خطبتها لإعلامي شهير
الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:22 ص
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في خطوة مفاجئة أعلنت المطربة الأردنية ديانا كرازون، خطبتها للإعلامي التونسي سند عمار، وذلك خلال حفلها الذي أحيته بالمغرب ضمن فعاليات مهرجان "موازين".
واكتفت النجمة الأردنية، بإعلان الخطوبة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وقدمت ديانا مجموعة من أغانيها التي لاقت تفاعلًا من كل محبيها وعشاقها خلال حفلها بمهرجان موازين.
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