اياكس يصدم ريال مدريد بشأن بيع فان دي بيك



صدم مسئولو نادي اياكس امستردام الهولندي منافسه فريق ريال مدريد الإسباني، بشأن سعر بيع فان دي بيك لاعب خط وسط الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة دي تيليجراف، إن اياكس امستردام يريد مبلغا يتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون يورو، من أجل التنازل عن فان دي بيك.