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اياكس يصدم ريال مدريد بشأن بيع فان دي بيك

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:27 ص
اياكس يصدم ريال مدريد بشأن بيع فان دي بيك
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أحمد عصام
 
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صدم مسئولو نادي اياكس امستردام الهولندي منافسه فريق ريال مدريد الإسباني، بشأن سعر بيع فان دي بيك لاعب خط وسط الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة دي تيليجراف، إن اياكس امستردام يريد مبلغا يتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون يورو، من أجل التنازل عن فان دي بيك.


وينتظر نادي ريال مدريد إنتهاء التعاقد مع بول بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وغلق صفقة فان دي بيك والذي يضعه مسئولي الأبيض كحل بديل في حال فشل صفقة بوجبا.
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