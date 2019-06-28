رابط beINMATCH مشاهدة مباراة البرازيل وباراغوي بث مباشر koraon يلا شوت Cuba America ماتش البرازيل kOOOra gOAl

شاهد بث مباشر لمباراة البرازيل ضد بارجواي اليوم الجمعة 28-6-2019، مشاهدة مباشرة مباراة البرازيل وبارجواي عبر رابط كورة توداي – kora online – كورة أونلاين، ورابط الاسطورة، حيث يلتقي منتخب البرازيل مع نظيره منتخب بارجواي علي استاد "آرينا دي جريميو" في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا المقامة بالبرازيل.

- موعد مباراة البرازيل ضد بارجواي في كوبا أمريكا:

تنطلق مباراة البرازيل ضد بارجواي في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة 28-6-2019، على استاد "آرينا دي جريميو" ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة بالبرازيل.

- التشكيلة المتوقعة لقمة البرازيل وبارجواي في كوبا أمريكا:

سيبدأ المنتخب البرازيلي بقيادة مدربه تيتي مباراة بارجواي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيليبي لويس، ماركينيوس، تياجو سيلفا، داني ألفيس.

خط الوسط: فيليب كوتينيو، كاسيميرو، فرناندينيو.

خط الهجوم: ديفيد نيريس، فيرمينيو، ريتشارليسون

أما منتخب باراجواي سيبدأ مباراة البرازيل بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: روبيرتو فيرنانديز

خط الدفاع: إيفان بيريس، جوستافو جوميز، جونيور ألونسو، سانتياجو أزامينديا

خط الوسط: رودريجو روخاس، ريتسارد سانشيز، ديرليس جونزاليز، ماتياس روجاس

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، أوسكار كاردوزو

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