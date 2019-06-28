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الجيش الليبي يصدر بيانا حول العمليات في غريان

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:09 ص
الجيش الليبي يصدر بيانا حول العمليات في غريان
الجيش الوطني الليبي
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أعلنت غرفة عمليات المنطقة الغربية لطوفان الكرامة أن مدينة غريان منطقة عمليات لسلاح الجو الليبي وسيتم استهدافُ أي آلية للمليشيات الإرهابية وتجمعاتهم.

وفي بيان، دعا المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة سكان مدينة الغريان إلى عدم الاقتراب من تجمعات وآليات الحشد المليشياوي.

إلا أنه حذر أيضا من التعاون مع الميليشيا الإرهابية. وقال البيان "نقول للجميع إن من قام بأي عمل وتآمر من أجل بقاء تنظيم الإخوان الارهابي وميليشياته لاستمراره في نهب ثروة ليبيا وإذلال شعبها والعبث بسيادتها سيطالُه القصاص العادل".

وطمأن البيان الليبيين بأن "جميع المحاور والجبهات أوضاعُها ممتازة جدا، ولا تعاني من أي خلل،  وفي جاهزية تامة لاستكمال مهامها حتى ينعم الوطن بالأمن والاستقرار ."

وأضاف: "ولا يخفى على أحد أن تلك المليشيات, حاولت مرارا وتكرارا الهجوم على تمركزات قواتنا المسلحة وباءت جميعُها بالفشل، وتكبدوا الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد، ونعدُهم بذات المصير في كل كراتهم الخاسرة".
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