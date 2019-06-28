يلا شوت Brazil مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر beIN MATCH كورة ستار تابع لايف مباراة البرازيل الآن CONMEBOL

مشاهدة بث مباشر لمباراة البرازيل ضد بارجواي اليوم الجمعة 28-6-2019 عبر رابط يوتيوب، كورة اونلاين، كورة ستار، بث مباشر الآن مباراة (البرازيل × بارجواي) كورة توداي، عندما تشير عقارب الساعة إلي الثانية والنصف صباح الجمعة سوف تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلي استاد "آرينا دي جريميو" لمتابعة المواجهة النارية بين البرازيل وبارجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019.

- التشكيلة المتوقعة لقمة البرازيل وبارجواي في كوبا أمريكا:

تأهل منتخب البرازيل إلي الدور ربع النهائي بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط، ومن المتوقع أن يواصل رحلة المنافسة على لقب كوبا أمريكا اليوم أمام بارجواي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيليبي لويس، ماركينيوس، تياجو سيلفا، داني ألفيس.

خط الوسط: فيليب كوتينيو، كاسيميرو، فرناندينيو.

خط الهجوم: ديفيد نيريس، فيرمينيو، ريتشارليسون

أما منتخب باراجواي تأهل كأفضل "ثالث" من المجموعة الثانية ويسعي لتحقيق مفاجأة أمام أصحاب الأرض بتشكيلة متوقعة مكونة من:

حراسة المرمي: روبيرتو فيرنانديز

خط الدفاع: إيفان بيريس، جوستافو جوميز، جونيور ألونسو، سانتياجو أزامينديا

خط الوسط: رودريجو روخاس، ريتسارد سانشيز، ديرليس جونزاليز، ماتياس روجاس

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، أوسكار كاردوزو

- موعد مباراة البرازيل وبارجواي في كوبا أمريكا:

عشاق الساحرة المستديرة والكرة البرازيلية تحديدًا سيلتزمون مقاعدهم أمام شاشات التلفاز في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة 28-6-2019، وذلك لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي البرازيل صاحب الأرض والجمهور ومنتخب بارجواي في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا copa America 2019.

- القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد بارجواي الجمعة 28-6:

عندما تشير عقارب الساعة للثانية والنصف صباحًا يوم الجمعة 28-6 لن يكون أمامك سوي متابعة قنوات بي إن سبورتس bein sports، MAX HD 3 حيث الناقل الرسمي والحصري لمباراة البرازيل وبارجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا، أما إذا لم تتوافر لديك هذه القنوات سيكون أمامك فرصة أخري لمشاهدة المباراة عبر روابط البث المباشر كورة ستار، كورة أونلاين، كورة توداي، ورابط يوتيوب بدون تقطيع.

- كورة أونلاين مشاهدة بث مباشر (البرازيل × بارجواي):

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