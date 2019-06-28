G20 تنطلق بأوساكا اليوم بمشاركة الرئيس السيسي ونشاط مكثف على هامش القمة

تنطلق فى الحادية عشر من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت اليابان، الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة، الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين التى تعقد فى مدينة أوساكا اليابانية على مدى يومين.

وقبيل انطلاق قمة مجموعك العشرين، من المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة صينية - أفريقية مصغرة، والتى تنطلق فى التاسعة صباحاً بتوقيت اليابان، الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة، ويشارك فيها أيضاً الرئيس الصينى ورئيسا جنوب أفريقيا والسنغال والأمين العام للأمم المتحدة.

ويشارك الرئيس السيسى أيضاً فى جلسة عمل حول الاقتصاد العالمى والتجارة والاستثمارات، وكذلك جلسة عمل حول الابتكار والاقتصاد الرقمى والذكاء الاصطناعى، وهو الموضوع الذى توليه مصر أهمية كبرى فى ظل الجهود التى تقوم بها فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمى والحكومة الإلكترونية وجهودنقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة لتطوير عملها على أسس سليمة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسى اليوم، مباحثات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول المشاركين فى قمة العشرين.

كما يشارك الرئيس السيسى فى عشاء العمل الرسمى، الذى يقيمه رئيس وزراء اليابان شينزو آبى لرؤساء الدول والحكومات المشاركين فى قمة العشرين.



