ننشر خطة وزارة الصحة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن ملامح مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والمقرر إطلاقها فى الأول من شهر يوليو المقبل بعنوان "الست المصرية هي صحة مصر".



وأشارت إلى أن الحملة سيتم تنفيذها على ٣ مراحل على غرار مبادرة 100 مليون صحة، على ان تبداء أولى مراحلها ١ يوليو وتنتهى فى 31 ديسمبر 2019، موضحة أن المبادرة تستهدف فحص وتوعية 27 مليون سيدة، مؤكدة أن جميع السيدات اللاتى سيتم اكتشافهن سيحولوا إلى مراكز تلقى العلاج بالمجان.



ونوهت وزيرة الصحة أنه سيتم تنظيم حملات توعوية خلال تنفيذ المبادرة لتوعية السيدات بأهمية الرضاعة الطبيعية وفضلها في الحماية من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، كما سيتم تدريب الفريق الطبى لإجراء الفحص المبدأي ثم تحويل الحالات المصابة إلى العيادات لإجراء الفحوصات التأكيدية.



ونستعرض معكم تحليل معلوماتى للتفاصيل الاستعدادية لمبادرة الرئيس السيسى للكشف المبكر عن أورام الثدى.



1- سيتم تنفيذ المبادرة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدى أول يوليو.

2- المسح يستهدف السيدات فوق الثلاثين عامًا.

3- ستتبع الحملة مراحل وخطوات محددة على غرار ما تم ب "100مليون صحة".

4- سيتم عمل مسح مبدئ ثم كشف تأكيدى وفحوصات معملية وتكون البداية بالسونار ثم إجراء الماموجرام.

5- سيتم عمل قائمة بالسيدات المستهدفات بالحى والمحافظة واتباع نظام الكشف الدوري.

6- يراعى فى المسح تاريخ المرض فى الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية، ووضع الخطة اللازمة لتطبيق الحملة.

7- ستتم إحالة المصابات للمراكز العلمية ومراكز الأورام الصحية والجامعية ومراكز القطاع الخاص لإجراء الفحوصات وتلقى العلاج اللازم.



وتبدأ حملة القضاء علي سرطان الثدي من ١ يوليو، بجميع الوحدات الصحية على 3 مراحل

"ولابد من وجود الرقم القومي"، على ان تكون فترات العمل صباحية فقط من 9 ص ل 3 عصرا.



كما يتم قياس ضغط وسكر وكتلة الجسم لاكتشاف الامراض المزمنة والسمنة والتوجه لعلاجهم،

وتتواجد عيادات مغلقة وفريق طبي مدرب، مع الحفاظ علي الخصوصية لكل مريض.



