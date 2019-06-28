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نجوم "الممر" في ضيافة عمرو أديب.. الأحد

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:47 ص
نجوم الممر في ضيافة عمرو أديب.. الأحد
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يحل نجوم وصناع فيلم "الممر" ضيوفًا على الإعلامي عمرو أديب، في حلقة الأحد المقبل من برنامجه "الحكاية" على شاشة "MBC مصر".

ومن المقرر أن يتحدث نجوم العمل عن كواليس الفيلم الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم عيد الفطر.

كما من المنتظر أن يكشفوا كيف تلقوا ردود أفعال الجمهور حوله، وغيرها من الأمور.

برنامج "الحكاية" يعرض من الجمعة إلى الإثنين على شاشة "MBC مصر" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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