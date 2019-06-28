كورة لايف beIN MAX مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر جول Coutinho الأمبراطورية شاهد مباراة البرازيل رابط مباشر

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بث مباشر مباراة البرازيل وباراجواي الجمعة 28-6-2019، حيث يحتضن استاد أرينا دو جريميو مباراة من العيار الثقيل بين منتخب البرازيل ومنتخب باراجواي، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019.



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وكان منتخب راقصي السامبا قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه الكاسح على منتخب بيرو بنتيجة 5-0 ، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، لكوبا أمريكا 2019، وبذلك تصدر السيليساو المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق انتصار أمام منتخب بوليفيا بثلاث أهداف نظيفة في الجولة الأولى، ثم تعادل سلبيًا في الجولة الثانية أمام فنزويلا، وحقق الفوز على حساب المنتخب البيروفي في آخر جولات دور المجموعات بخماسية نظيفة.



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بينما تأهل منتخب باراجواي كأفضل ثالث بعد حصده نقطتين فقط، احتل بهم المركز الثالث في المجموعة الثانية، وقد خطف بطاقة التأهل بفارق هدفين عن المنتخب الياباني بعد تعادل المنتخب الأكوادوري مع محاربي الساموراي الأزرق بهدف لكل منهما، ليتأهل بذلك رفقة منتخبي الأرجنتين وكولومبيا المتواجدان بنفس المجموعة، ووصل الفريق لهذا الدور بعدما حصل على نقطتين من تعادلين امام المنتخب القطري بنتيجة 2-2 فى الجولة الأولي وامام راقصي التانجو بنتيجة 1-1، ثم خسر بهدف نظيف فى ختام دور المجموعات امام منتخب كولومبيا.



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سوف يصطدم منتخب البرازيل ونظيره باراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا، في تمام الساعة الثانية والنصف فجرًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر، وفي الساعة الرابعة والنصف فجرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.



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ومن المقرر أن تنقل أحداث المباراة النارية من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورتس "Bein sports" وتذاع من خلال قناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي ثري "beIN SPORTS Max HD 3" بوصفها الناقل الرسمي لبطولة كوبا أمريكا 2019 في منطقة الشرق الأوسط.



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من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للمنتخب البرازيلي بتشكيل يضم كلاً من: حراسة المرمى: أليسون، خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش، خط الوسط: كاسيميرو - أرثر - إيفرتون سواريس - فيليبي كوتينيو، خط الهجوم: جابرييل خيسوس - روبيرتو فيرمينو.



وعلى الجانب الآخر، سيبدأ منتخب باراجواي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: روبيرتو فيرنانديز، خط الدفاع: إيفان بيريس - جوستافو جوميز - جونيور ألونسو - سانتياجو أزامينديا، خط الوسط: رودريجو روخاس - ريتسارد سانشيز - ديرليس جونزاليز - ماتياس روجاس، خط الهجوم: ميجيل ألميرون - أوسكار كاردوزو.