رامي عياش: مصر أطعمتني.. والحفلات الفنية لم يقل عددها بعد ثورة يناير
الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:21 ص
الفجر الفني
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أوضح الفنان رامي عياش، أن الحفلات الفنية في مصر لم تختلف، ولم يقل عددها بعد ثورة يناير عن قبلها.
وتابع خلال مؤتمره الصحفي، على هامش مشاركته في مهرجان موازين، "أنا كإنسان، إذا صعدت مصر أو هبطت أو توقفت عند مستوى معين فأنا مرتبط بها، ماديا ومعنويا، وهذا واجبي، لأن كل دولة عربية تمر بمرحلة ضعف فيجب على الجميع أن يقف معها".
وأضاف: "مصر أطعمتني، ونتمنى أن تهدأ الأوضاع في كافة البلدان العربية، ومصر هي عائلتي".
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