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عاجل.. اتحاد الكرة يقبل اعتذار عمرو وردة ويخطر أجيري بعودته للمنتخب

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:48 ص
عاجل.. اتحاد الكرة يقبل اعتذار عمرو وردة ويخطر أجيري بعودته للمنتخب
عمرو وردة
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ، قبول الاعتذار الذي تقدم به اللاعب عمرو وردة أمس، عن واقعة الفيديو الغير اخلاقي الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلم "الفجر الرياضي" من داخل اروقة الاتحاد أنه تم  إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري بقرار قبول الاعتذار وعودة اللاعب للمنتخب بعد قرار الاستبعاد.

يذكر أن المنتخب المصري قد ضمن الصعود لدور الـ16 بعد تحقيق الفوز على الكونغو بالأمس بهدفين مقابل هدف. 

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