ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جوارديولا يهاجم نجم ريال مدريد

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:43 ص
جوارديولا يهاجم نجم ريال مدريد
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع إيسكو، صانع ألعاب ريال مدريد، في الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للملكي خلال الفترة الماضية.


وأشارت صحيفة "ماركا" أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، طلب التعاقد مع إيسكو، والذي يراه الخليفة الأفضل لديفيد سيلفا، وذلك بعدما أعلن الأخير أن الموسم المقبل سيكون الأخير له مع السيتي.


وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يقدر لاعب في حدود 80 مليون يورو، وأن بيعه ممكن، خصوصاً وأن موقفه من المشاركة في ظل التعاقدات الجديدة يبدو مجهولاً.


الجدير بالذكر أن ريال مدريد صرف ما يزيد عن 300 مليون يورو على لاعبين جدد، على رأسهم إيدين هازارد من تشيلسي مقابل ما يقارب 120 مليون يورو.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
-
x
16:30
-
مالي
المغرب
-
x
19:00
-
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين