جوارديولا يهاجم نجم ريال مدريد
الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:43 ص
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع إيسكو، صانع ألعاب ريال مدريد، في الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للملكي خلال الفترة الماضية.
وأشارت صحيفة "ماركا" أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، طلب التعاقد مع إيسكو، والذي يراه الخليفة الأفضل لديفيد سيلفا، وذلك بعدما أعلن الأخير أن الموسم المقبل سيكون الأخير له مع السيتي.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يقدر لاعب في حدود 80 مليون يورو، وأن بيعه ممكن، خصوصاً وأن موقفه من المشاركة في ظل التعاقدات الجديدة يبدو مجهولاً.
الجدير بالذكر أن ريال مدريد صرف ما يزيد عن 300 مليون يورو على لاعبين جدد، على رأسهم إيدين هازارد من تشيلسي مقابل ما يقارب 120 مليون يورو.
وأشارت صحيفة "ماركا" أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، طلب التعاقد مع إيسكو، والذي يراه الخليفة الأفضل لديفيد سيلفا، وذلك بعدما أعلن الأخير أن الموسم المقبل سيكون الأخير له مع السيتي.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يقدر لاعب في حدود 80 مليون يورو، وأن بيعه ممكن، خصوصاً وأن موقفه من المشاركة في ظل التعاقدات الجديدة يبدو مجهولاً.
الجدير بالذكر أن ريال مدريد صرف ما يزيد عن 300 مليون يورو على لاعبين جدد، على رأسهم إيدين هازارد من تشيلسي مقابل ما يقارب 120 مليون يورو.
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