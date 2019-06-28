شاهد.. لأول مرة كواليس تصوير أغنية "متجمعين" (فيديو)
الجمعة 28/يونيو/2019 - 12:57 ص
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نشر المطرب الشعبى حكيم فيديو جديدا عبر حسابه الرسمى بموقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام" فيديو من داخل كواليس تصوير أغنية "متجمعين"
وظهر "حكيم"، وهو يستعرض مهاراته الكُروية بإحترافية عالية مع المشاركين في تصوير الأغنية من جنسيات مختلفة.
"متجمعين" هي الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019 وشارك حكيم في غنائها المغني النيجيري "فيمي كوتيه" والمطربة الإيفوارية "دوبيه".
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