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طبيب نفسي يكشف سر ابتسامة محمد صلاح (فيديو)

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:06 ص
طبيب نفسي يكشف سر ابتسامة محمد صلاح (فيديو)
اللاعب المصري العالمي محمد صلاح
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أمنية فوزي
 
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تحدث الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، عن جلسة خاصة له مع النجم محمد صلاح، قائلًا: "دخل عليا باتسامته الجميلة، والمكان اتقلب والممرضين سسابوا شغلهم علشان يتصوروا معاه".


وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أنه جلس معهم لمدة ساعتين، موضحًا أن سر ابتسامة محمد صلاح يتلخص في الذكاء العاطفي، لافتًا إلى أن الذكاء العاطفي أهم من الذكاء الأكاديمي؛ لأنه يجعل الشخص يكتسب حب الناس.

وتابع أن محمد صلاح لديه ذكاء عاطفي وذكاء اجتماعي، ولديه قبول، ونقاء، وهدوء نفسي، وانفعالاته منضبطة، ومتواضع.
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