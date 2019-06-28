مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر brazil vs paraguay يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة

مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر اليوم الجمعة 28 / 6 / 2019 كوبا أمريكا، ننقل لكم عبر موقعكم الفجر الرياضي، مباراة البرازيل وباراجواي في بث مباشر وحي، في المباراة التي تجمع المنتخبين فجر اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا copa 2019، وتصب الترشيحات في خانة المنتخب البرازيلي لتحقيق الفوز والعبور لنصف نهائي البطولة القارية الكبري YALLA SHOOT مشاهدة مباراة البرازيل اليوم.

موعد مباراة البرازيل وباراجواي KORA LIVE كوبا أمريكا والقنوات الناقلة والتغطية الخاصة

تبدأ مباراة البرازيل ضد باراجواي في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر الجمعة بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة على شاشة بي إن سبورتس الرياضية beIN SPORTS MAX 3 HD و beIN SPORTS MAX 4 HD وستكون مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر بتعليق رؤوف خليف.





تشكيل البرازيل أمام فنزويلا اليوم:

حراسة المرمي: أليسون بيكير.

خط الدفاع: فيليبي لويس، ماركينيوس، تياجو سيلفا، داني ألفيس.

خط الوسط: فيليب كوتينيو، كاسيميرو، فرناندينيو.

خط الهجوم: ديفيد نيريس، فيرمينيو، ريتشارليسون.





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