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إيمونيكي: تنزانيا لم تكن في وضع يسمح لها بالمنافسة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:08 ص
إيمونيكي: تنزانيا لم تكن في وضع يسمح لها بالمنافسة
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علي نبوي
 
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يرى إيمانويل إيمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا أن فريقه بدأ مباراته ضد كينيا بشكل جيد، ولكن فريقه لم يكن في وضع يسمح له بالمناسبة لغياب الخبرة عن لاعبيه ولكنه سعيد بالمشاركة في البطولة لأنه سيستفيد من المشاركة في أمم إفريقيا.

وأضاف :"أعتقد بأننا محظوظون بالتأهل الى أمم إفريقيا، ولكن فريقنا ينقصه الكفاءات والخبرة، كما الدوري التنزاني يحتاج للتطور وأن يكتسب لاعبيه الخبرة من اللعب في خارج الديار.
وتابع من المهم أن يكون اللاعبين لديهم الخبرة التي تساعدهم من التعامل عند استلام الكرة وأتمنى أن يكون موقفنا أفضل في المستقبل بما يسمح لنا بالمنافسة.
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