مدرب كينيا يكشف تفاصيل الفوز على تنزانيا

عبر سباستيان ميينيه المدير الفني لمنتخب كينيا عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"التغييرات التي أجريناها جيدة وتعلمنا درسا جيدا وأشكر اللاعبين".

وتابع "لم نكن خائفين من وضعية بعض اللاعبين الصغار على أرضية الملعب، وفي مثل هذه المباريات لا بد علينا من المخاطرة ونظهر أفضل ما لدينا".

وواصل "أنا سعيد لهذا الفوز وهو تاريخي لكينيا وهو ثالث فوز ومن دواعي سروري أن أشارك في هذا الفوز".





وأشار "عانينا من بعض الإصابات في الدفاع لكن منحنا اللاعبين بعض الحلول، واليوم عملنا بجد وحققنا إنجازا واليوم أنهيناه بنجاح".





وأتم "ليس لدينا شئ نخسره أمام السنغال، ومن الممكن أن نتأهل، واعتدنا على اللعب أمام أمام الفرق الكبيرة مثل غانا، ولننتظر ماذا سيجري في المباراة المقبلة".