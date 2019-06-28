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قيادي بـ"مستقبل وطن": زيارة الرئيس السيسي لليابان تعكس مكانة مصر على الصعيد الدولي والأفريقي

الجمعة 28/يونيو/2019 - 12:56 ص
قيادي بـمستقبل وطن: زيارة الرئيس السيسي لليابان تعكس مكانة مصر على الصعيد الدولي والأفريقي
عبدالرحيم كمال
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قال عبدالرحيم كمال، أمين قطاع جنوب الصعيد بحزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين (G20) بمدينة أوساكا في اليابان، والتي تعد منتدى دولي للحكومات ومحافظي البنوك المركزية، فضلًا عن مجموعة من الدول الاقتصاد الصناعي والناشئ في العالم، والذي يمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تضم دول المجموعة ثلثي السكان و75% من التجارة العالمية، لافتًا إلي أن القمة تهدف لتشجيع النمو المستدام، وحل القضايا العالمية فى مختلف المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية وكل القضايا الأخرى.

وأضاف "كمال"، أن توجيه الدعوة للرئيس السيسي جاء استنادًا لمكانة مصر في القارة الإفريقية، ورئاستها للاتحاد الإفريقي، بجانب عرض تجربة مصر التنموية للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية فى القارة السمراء، مؤكدًا أن تلك القمة تعكس مكانة مصر علي الصعيد الدولي والافريقي.

وأشار أمين قطاع جنوب الصعيد بـ"مستقبل وطن"، إلي أن الرئيس السيسي دائمًا ما يعقد لقاءات واجتماعات مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال ورؤساء كبري الشركات العالمية، لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
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