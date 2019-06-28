ماذا قال نجوم المنتخب عقب التأهل لدور الستة عشر في أمم أفريقيا؟

أعرب نجوم المنتخب المصري، عن سعادتهم بالعبور الى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد تصدرهم المجموعة الأولى برضيد 6 نقاط وضمان التأهل الى الدور الثاني.



وجائت تصريحات لاعبي المنتخب كالتالي:-



تريزيجيه: نسعى لاسعاد الجمهور والتتويج بالبطولة



شدد محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني على أنهم يسعون لاسعاد الجمهور والتتويج بالبطولة.

وقال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"نسعى لاسعاد الجمهور والتتويج بالبطولة وتحسين مستوانا في كل مباراة واشكر الجهاز الفني والجمهور".





سليمان: مستوانا سيتحسن المباراة المقبلة



أكد وليد سليمان نجم المنتخب الوطني بأن مستواهم سيتحسن في المباراة المقبلة

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"الحمد لله على الصعود ومستوانا سيتحسن المباراة المقبلة ونسعى للتتويج بالبطولة".





الشناوي: لن نتنازل عن التتويج بالبطولة



صرح محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب بأنهم لن يتنازلوا عن التتويج بالبطولة.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"لن نتنازل عن التتويج بالبطولة واسعاد الجمهور الذي يساندنا".