نادي سنزو بالغردقة يحصل على ترخيص وزارة الشباب والرياضة

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حصل نادى سنزو الرياضى بمدينة الغردقة على ترخيص وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر رقم ٢٧ لسنة 2017م، وذلك في ظاهرة الأولى من نوعها في البحر الأحمر.



ومن جانبه قال شادي حسين مدير عام النادي في تصريح صحفي اليوم،أن نادي سنزو الرياضى حصل على رخصة من وزارة الشباب والرياضة طبقا لقانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ حيث،ستوفي جميع الشروط المطلوبة للترخيص لنبدأ بذالك مرحلة جديدة من التطوير الرياضى فى البحر الأحمر.



وأكد حسين أن النادي أستضاف العديد من المسابقات الدولية أهمها بطولة El FIt Rebook والتي ضمت أكثر من 42 دولة علي مستوي العالم وشارك فيها أكثر من ١٠٠٠ متسابق من مختلف دول العالم كما استضاف العديد من المسابقات الرياضية المختلفة وأضاف حسين يحوي النادي مجمع رياضي متكامل على غرار الأندية الأوربية وتم أفتتاحه في احتفالية ضخمة تضم وبه العديد من ملاعب كرة القدم والطائرة والسلة والتنس وكيك بوكس وثلاثة حمامات سباحة منهم حمام أولمبي وصالة كبري للياقة البدنية ونادى صحي.

