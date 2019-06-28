أسامة كمال يلقن مبعوث الأمريكي لمفاوضات السلام درسا على الهواء

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قال الإعلامي أسامة كمال، إن جيسون جرينبلات مبعوث الإدارة الأمريكية لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط اعترض على استخدام مصطلح الإحتلال عن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.



وعقب "كمال"، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، "لا يا شيخ.. أراضي متنازع عليها، جديدة دي يا شيخ جرينبلات، الدنيا كلها من وأنا طفل بيقولوا عليها أرض محتلة، وأنت مبعوث بتقول عليها مش محتلة".



وأضاف: "من غمتى وهى متنازع عليه، ومتنازع عليه لحد فين.. إحنا قولنا نتكلم كلام عاقلين، فنطلع أعدين مع ناس أجن من اللي فاتوا".

