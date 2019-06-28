راندا البحيري تحتفل بفوز المنتخب المصري على الكونغو (صور)





احتفلت الفنانة راندا البحيري، بفوز المنتخب المصري مساء أمس علي المنتخب الكونغو بنتيجة ٢- صفر في مستهل مشواره الإفريقي في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة علي أرض مصر وذلك في احدي الكافيهات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.





وارتدت راندا تي شيرت المنتخب المصري وفي الخلف يوجد اسمها علي التيشيرت واحتفلت مع الجميع سط تفاعل كبير من الحاضرين.









وحضر هذه الاحتفالية الكابتن محمد شوقي لاعب نادي الاهلي ومنتخب مصر السابق والفنان أحمد كرارة والإعلامية شيري عبدالله والصحفي موسي صبري.