خبير اقتصادي يكشف سر ارتفاع أسعار الليمون (فيديو)

علق الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، والمستشار الاقتصادي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، على أزمة ارتفاع سعر الليمون، قائلًا: "مثال رائع لعمل الأسواق"، لافتًا إلى أنه لا توجد منافسة في بعض الأسواق.وأضاف "الديواني"، خلال حواره مع برنامج "مش بالكلام"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أن السبب الأساسي في الأزمة هو فشل في المعلومات، أي عدم وجود معلومة كافية للمنتجين.وأوضح أن سعر الليمون العالمي ارتفع، وبالتالي التصدير زاد وحدث عجز في المحلي وارتفع أسعاره، وبعد أن اكتشف السوق أن كمية الليمون المصدرة كانت كبيرة وأحدثت عجزًا كان السعر ارتفع، ولكن إذا توافرت المعلومات الكافية لم يحدث ذلك.