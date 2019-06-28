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خاص.. مدير منتخب مالي يكشف سبب إستبعاد أداما نيانى من صفوف المنتخب

الجمعة 28/يونيو/2019 - 12:15 ص
خاص.. مدير منتخب مالي يكشف سبب إستبعاد أداما نيانى من صفوف المنتخب
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محمد جمال
 
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أكد زى كوليبالى مدير منتخب مالى، إنه تم إستبعاد لاعب الفريق "أداما نيانى" عن البعثة المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية.

وقال كوليبالى لـ"الفجر الرياضي" :" إنه تم إستبعاد اللاعب لسبب إنضباطى عن الفريق ولذلك تم إستبعاده نهائياً من البعثة ولم يكمل البطولة".

وأضاف:"رحيل أداما نيانى، لا يشكل مشكلة للفريق ولا يؤثر على إستراتيجيات المدرب خلال البطولة، فتم إستبعاده لسبب إنضباطى.

يذكر أن مالى تستعد لمواجهة تونس فى مباريات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة، بعد الفوز خلال المباراة الأولى على منتخب موريتانيا برباعية مقابل هدف.
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