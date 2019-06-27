ميكايل أولونجا يحصد لقب أفضل لاعب في مباراة كينيا وتنزانيا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ فوز ميكايل أولونجا بجائزة أفضل لاعب في مباراة كينينا أمام تنزانيا والتي أقيمت منذ قليل ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للبطولة.





وسجل أولونجا هدفين ليقود منتخب تنزانيا لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.





ورفع منتخب كينيا رصيده بهذا الفوز إلى ٣ نقاط محتلا المركز الثالث بنفس رصيد السنغال صاحب المركز الثاني، بينما بقي منتخب تنزانيا بدون أي نقطة.