ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميكايل أولونجا يحصد لقب أفضل لاعب في مباراة كينيا وتنزانيا

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:52 م
ميكايل أولونجا يحصد لقب أفضل لاعب في مباراة كينيا وتنزانيا
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ فوز ميكايل أولونجا بجائزة أفضل لاعب في مباراة كينينا أمام تنزانيا والتي أقيمت منذ قليل ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للبطولة.


وسجل أولونجا هدفين ليقود منتخب تنزانيا لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.


ورفع منتخب كينيا رصيده بهذا الفوز إلى ٣ نقاط محتلا المركز الثالث بنفس رصيد السنغال صاحب المركز الثاني، بينما بقي منتخب تنزانيا بدون أي نقطة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
-
x
16:30
-
مالي
المغرب
-
x
19:00
-
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين