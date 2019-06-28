محافظ البحر الأحمر يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الحضري بالمدن (صور)

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عقد اللواء دكتور أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء الخميس اجتماعًا بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة آخر الإجراءات والنتائج لمشروعات تطوير العشوائيات بكل مدن المحافظة، على ضوء الاجتماعات التي تم عقدها من قبل، وذلك للوقوف على الرؤية النهائية لتلك المشروعات.



وأوضح المحافظ، أنه تم قطع شوط كبير في المشروعات التي تقام على أراضي البحر الأحمر خلال العام الماضي، ويأتي من خلال عمل منظومة كاملة، مشيرًا إلى أنه سيتم السعي خلال هذا العام للانتهاء من جميع المشروعات لخدمة أهالي البحر الأحمر.



وأكد المحافظ خلال الاجتماع، ضرورة سعي جميع الأجهزة التنفيذية لإعطاء كل ذي حق حقه، واستهداف الأهالي الأكثر احتياجا.



واستعرض المهندس أحمد ابراهيم من مكتب استشارى المحافظة، الموقف التنفيذي للأعمال التي تتم للمشروعات الجاري مشروعات التطوير الحضرى بمدينة الشلاتين وحلايب



حضر الاجتماع الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية السكرتير العام المساعد بالإضافة إلى رؤساء المدن وعدد من الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

