أسامة كمال: أزمة "وردة" أصبحت تشغل اهتمامنا أكثر من بطولة الأمم الأفريقية

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قال الإعلامي أسامة كمال، إن أزمة اللاعب عمرو وردة أصبحت تشغل اهتمامنا أكثر من بطولة الأمم الأفريقية، حيث تدخل في الأزمة عدد من اللاعبين لحلها.



وأشار كمال، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن تضامن الكابتن أحمد المحمدي مع زميله وردة خاصة بعدما رفع علامة 22 غقب غحرازه هدفًا في مباراة مصر والكونفو أمس، أثار جدلا على "السوشيال ميديا".



وعقب: "أن زي ما الاعتراف سيد الأدلة، فالاعتذار سيد الأخلاق.. والاعتراف بالخطأ فضيلة"، مشددا أن كل إنسان عليه أن يحكم عقله وضميره في تصرفاته.

