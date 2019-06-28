"الإسكان الاجتماعي": الدولة لم ترفع أسعار الوحدات بعد تعويم الجنية رغم ارتفاع التكلفة

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قالت الدكتورة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن الدولة لم ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي على المواطنين بعد تعويم الجنية، رغم ارتفاع التكلفة، وهذا يأتي في اطار احترام التعاقد مع المواطنين.



وأضاف عبدالحميد، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن حجم زيادة تمويل الوحدات السكنية بعد التعويم وصلت لـ 7 مليار جنيه، لافتة إلى أن الوحدة السكنية تكلفتها قبل التعويم على الدولة154 الف جنيه، وبعد التعويم ارتفع ثمنها لـ180 الف جنيه.



وأوضحت أن هيئة المجتمعات قامت بشراء 50 أتوبيسًا لتوفير النقل في المدن الجديدة، لافتة إلى أن الصندوق يوفر الوحدات السكنية بكافة الخدمات سواء المسجد أو الكنسية أو المدارس أو خلافه.

