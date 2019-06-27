منتخب كينيا يخطف فوزا ثمينا من تنزانيا في مباراة مثيرة بأمم إفريقيا

خطف منتخب كينيا فوزا مثيرا من نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.

تقدم سايمون مسوفا للمنتخب التنزاني مبكرا وذلك في الدقيقة ٦، ونجح ميكايل أولونجا في إدراك التعادل للفريق الكيني، مع حلول الدقيقة ٣٩، لكن مبونا ساماتا أعاد التقدم لتنزانيا في الدقيقة ٤٠، ليتعادل منتخب كينيا مجددا بواسطة جون اوييمبا في الدقيقة ٦٢.

وقبل نهاية المباراة بـ١٠ دقائق عاد ميكايل أولونجا في إضافة الهدف الثالث لكينيا والثاني له في المباراة والنقاط الثلاث.

وبهذا الفوز رفع منتخب كينيا رصيده إلى ٣ نقاط محتلا المركز الثالث بنفس رصيد السنغال صاحب المركز الثاني، بينما بقي منتخب تنزانيا بدون أي نقطة.