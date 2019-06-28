"مياه الشرب" تنفذ أعمال الربط بين الحوامدية والشبكة الرئيسية الجديدة في الجيزة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بالجيزة، تنفيذها أعمال الربط الخاصة بتوصيل خط الطرد الرئيسي لمحطة مياه الحوامدية المرشحة الجديدة قطر 800 مم من الجهة الغربية على الخط قطر 800 مم بالشبكة الرئيسية الجديدة المغذية لمناطق غرب السكة الحديد بالحوامدية، مما يضطرها لقطع مياه الشرب لمدة 24 ساعة إعتبارًا من الساعة الـ 7 من صباح يوم السبت المقبل، وتنتهي فى الساعة الـْ 7 من صباح يوم الأحد.



وأضافت أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي منطقة غرب السكة الحديد بالحوامدية، وتشمل "عرب الساحة، سعد زغلول، سمير صادق، جسر المنوات ومتفرعاتها، أسامة بن زيد، جامع زكريا، بين البلدين، عرب شلهوب، بغداد، الإمام الشافعى، درب الشرابية، أم خنان".



وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين ومسؤولي المنشئات العامة والخاصة بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك إلى المناطق المتأثرة عند الطلب من خلال رقم طوارئ (125).

