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مي عبدالحميد: البنك المركزي أتاح 20 مليار جنيه لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي

الجمعة 28/يونيو/2019 - 12:44 ص
مي عبدالحميد: البنك المركزي أتاح 20 مليار جنيه لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي
وحدات الإسكان الاجتماعي
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كساب أحمد
 
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قالت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن الدولة أنشأت صندوق الإسكان الاجتماعي، لقياس مستوى الاحتياج كل عام من السكن، والعمل على توفير هذا الاحتياج بصفة مستمرة.

وأضاف عبدالحميد، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن البنك المركزي أتاح 20 مليارًا جنيه بفائدة 7% متناقصة، لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن قسط الحصول على وحدات الإسكان الإجتماعي يوازي الإيجار، لذلك التعثر في سداد الاقساط، يكاد يكون منعدمًا.
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