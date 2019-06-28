نشرة أخبار منتصف الليل.. 2 مليون جنيه خسائر حريق سوق العتبة

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ أكدت تحقيقات النيابة في حريق سوق العتبة، أنه لا يوجد ضحايا والخسائر 2 مليون جنيه.



كشفت تحقيقات نيابة الموسكى الجزئية، أن حريق محلات سوق الخضار بمنطقة العتبة نشب نتيجة ماس كهربائى.





قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، إن العملة المعدنية مهمة، ولابد من وجود ثقافة بأهمتها، معتبرًا أنه لابد من وجود حملة توعية بأهمية حصول المواطن على حقه من العملة المعدنية، ولا يستهين بها.





قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الاعتداء على سفارة البحرين، مساء الخميس، مرفوض ومستهجن.





اأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 مرتفعا، اليوم الخميس، بعد موجة صعود شملت معظم القطاعات مع تطلع المستثمرين إلى تقدم بشأن النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين عندما يجتمع زعيما أكبر اقتصادين في العالم على هامش قمة مجموعة العشرين.



