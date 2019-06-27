تفاصيل الالتحاق بـ أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة



وقالت "عز"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc " المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إن مدرسة الشروق الفنية المتقدمة هى مقر المدرسة التكنولوجية، وهى إحدى مدارس التربية والتعليم في مدينة الشروق.



وأوضحت أنه سيتم قبول 60 طالبًا فقط في الدفعة الأولى من الحاصلين على الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، منوهة بأنه سيتم اختيار الطلاب عقب اجتياز اختبارات التقدم.



وأضافت أنه يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الفني معرفة كل الشروط من خلال الموقع الاليكتروني emis.goveg.



كشفت حبيبة عز، مستشار وزير التربية والتعليم، تفاصيل إطلاق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصية في مجال تكنولوجيا المعلومات.