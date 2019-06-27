بين ماتش COOLKORA مشاهدة مباراة البرازيل وبارجواي Brazil vs Paraguay في كوبا أمريكا 2019 رابط متعدد الجودة

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موعد مباراة البرازيل وبارجواي في كوبا امريكا

مشاهدة مباراة : البرازيل وباراجواي يوم الجمعة 28-06-2019 عبر القنوات الناقلة : beIN SPORTS Max HD 3,4 وسيعلق على المباراة المعرق المصري علي محمد علي في بطولة كوبا امريكا 2019 مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر بتاريخ 28-06-2019 كوبا أمريكا 2019.





التكشيل المتوقع لكلا المنتخبين البرازيل وبارجواي

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل

فى حراسة المرمى: اليسون بيكر

في خط الدفاع: فيليبى لويس - تياجو سيلفا- ماركينيوس - دانى ألفيس

في خط الوسط : كاسيميرو - فرناندينيو - ريتشارليسون

في خط الهجوم : ديفيد نيريس - فيليب كوتينيو – ويليان.

التشكيل المتوقع لمنتخب بارجواي

فى حراسة المرمى: فرنانديز .

في خط الدفاع : فالديز، جوميز، ألونسو، أرزامينديا.

في خط الوسط : سانشيز، روخاس، ألميرون.

في خط الهجوم: بيريز، كاردوزو، سيليسيو دومينجيز.





مشاهدة مباراة البرازيل والبارجواي Brazil vs Paraguay في كوبا أمريكا 2019

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