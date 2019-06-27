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أحمد عكاشة: 90% من الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا "كاذبة"

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:54 م
أحمد عكاشة: 90% من الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا كاذبة
الدكتور أحمد عكاشة
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن 90% من الأخبار التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي كاذبة وغير صحيحة.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن الجماعة الإرهابية تقوم بحرب إلكترونية عن طريق السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن تغليف الكلام بالدين أكثر وسيلة لخداع الجاهل.
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