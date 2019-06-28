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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 28-6-2019.. استقرار العملة السعودية

الجمعة 28/يونيو/2019 - 12:08 ص
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 28-6-2019.. استقرار العملة السعودية
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة
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الفجر الاقتصادي
 
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شهدت التعاملات الصباحية  اليوم الجمعة 28-6-2019، استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بشكل ملحوظ، وجاء متوسط سعر الريال السعودي اليوم 4.43 جنيها للشراء، 4.47 جنيها للبيع.

وتحافظ العملة السعودية على استقرارها، حيث ينعكس ذلك على اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه، والذي يشهد هدوء كبير في التعاملات خلال الفترة الأخيرة .

وجاء أعلى سعر لشراء العملة السعوديةفي مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلاً 4.45 جنيها، وجاء أقل سعر لبيع الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي عند مستوى 4.46 جنيها. 


سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.43 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.37 جنيه للشراء
4.50 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.43 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.46 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
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