يلا Copa ستار مشاهدة مباراة البرازيل وبارجواي tv بث مباشر barzel لايف مشاهدة مباراة البرازيل اليوم 27-6-2019

بث مباشر مباراة البرازيل وباراجواي مشاهدة المباراة جودة عالية ، يلتقي منتخب البرازيل وباراجواي اليوم الجمعة 28-6-2019، في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا امريكا ، على ملعب جريميو أرينا، بث مباشر مباراة البرازيل وباراجواي في كوبا أمريكا.





موعد مباراة منتخب البرازيل وباراجواي اليوم الجمعة 28 – 6 -2019:

تتواصل منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019 بلقاء من العيار الثقيل بين منتخب البرازيل وباراجواي في تمام الساعة الواحدة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت تونس، الساعة الواحدة والنصف صباحا بتوقيت الجزائر، الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت جمهورية مصر العربية الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت العاصمة السورية دمشق، الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت ابو ظبي.





القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد باراجواي اليوم الجمعة في كوبا أمريكا:

تنقل قنوات بي إن سبورت Bein Sport مباراة باراجواي والبرازيل اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت مصر، كوبا أمريكا اللقاء المنتظر، مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي عبر قناتي بي إن سبورت ماكس 1 وقنوات بي إن سبورت ماكس 2.

تشكيل منتخب باراجواي المتوقع:

في مركز حراسة المرمي: روبيرتو فيرنانديز

في مركز خط الدفاع: إيفان بيريس، جوستافو جوميز، جونيور ألونسو، سانتياجو أزامينديا

في مركز خط الوسط: رودريجو روخاس، ريتسارد سانشيز، ديرليس جونزاليز، ماتياس روجاس

في مركز خط الهجوم: ميجيل ألميرون، أوسكار كاردوزو

وتنتظر الجماهير البرازيلية رؤية منتخب بلادهم وهم في قمة العطاء صباح اليوم لتحقيق الفوز على باراجواي من أجل بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا، البث المباشر كورة مباشر.

تشكيلة منتخب البرازيل المتوقعة:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيليبي لويس، ماركينيوس، تياجو سيلفا، داني ألفيس.

خط الوسط: فيليب كوتينيو، كاسيميرو، فرناندينيو.

خط الهجوم: ديفيد نيريس، فيرمينيو، ريتشارليسون





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