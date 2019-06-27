احمد السقا عن أزمة عمرو وردة:"هتكون أفضل لاعب في المباراة المقبلة"

وكشف أحمد السقا، عن رأيه في أزمة لاعب المنتخب المصرى عمرو ورده ، قائلًا : "كل بنى آدم خطّاء ، والمسامح كريم، عمرو وردة لا تزال سنه صغيرة".





وأضاف السقا، خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم "، الذى تقدمه الإعلامية إنجى علي عبر إذاعة نجوم f.m. أن عمرو وردة إذا شارك في المباراة القادمة للمنتخب المصري، ستكون الأفضل فى حياته الماضية والقادمة".





يذكر ان احدث أعمال الفنان أحمد السقا مسلسل "ولد الغلابة"، الذى عرض خلال شهر رمضان الماضي 2019، وشارك فى بطولته مي عمر ومحمد ممدوح.



